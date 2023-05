San Benedetto Po: vinti 200mila euro con il gratta e vinci Crucijolly

SAN BENEDETTO PO Vincita centenaria a San Benedetto Po, una persona si è infatti intascata 200mila euro grazie ad un biglietto della serie di lotterie istantanee Crucijolly.

Il Comune rivierasco, che conta ad oggi poco più di 7.000 mila abitanti, vanta in realtà una storia gloriosa. E’ successo infatti il 22 marzo scorso in una tabaccheria del paese, che un altro giocatore, grattando un tagliando di Crucijolly, ha vinto sempre 200mila euro

Il Crucijolly è un gratta e vinci di fascia bassa, con un costo di 3 euro a biglietto ed un premio massimo di 200mila. Si tratta, come detto di un gratta e vinci diverso dai soliti, qui vanno scoperte tante lettere e si devono formare delle parole fino ad un massimo di dieci. La vincita varia a seconda del numero di parole composte.

Nel piccolo comune mantovano si è sparsa subito la voce e ora c’è la caccia al fortunato. Si potrebbe trattare, infatti, di un residente che abitualmente gioca quel tipo di gratta e vinci. Si tratta di una somma di tutto rispetto quella che si porta a casa la persona: 200mila euro non cambieranno la vita, ma sicuramente aiuteranno a stare meglio e magari daranno modo a qualcuno di realizzare qualche sogno rimasta da tempo nel casssetto.