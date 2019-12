Pattinaggio e hockey – Successo per l’evento natalizio a Suzzara

Suzzara Ottima riuscita della doppia manifestazione natalizia per pattinaggio e hockey a Suzzara. Sabato tribuna piena nell’impianto di via A.Moro per il saggio finale dell’Ass. Castello con l’esibizione dei vari gruppi, delle coppie e dei singoli. Domenica la tappa ufficiale del minihockey. Per tutto il pomeriggio i ragazzi e le ragazze del club biancoverde del Suzzara si sono esibiti in partite 3×3, arbitrati dal tecnico Matteo Soldano. Alla fine il rinfresco e appuntamento a gennaio per la ripresa dell’attività.