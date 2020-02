Rugby Top 12 – Im Exchange Viadana sogna il colpaccio

VIADANA Oggi allo stadio Zaffanella l’Im Exchange riparte, nella prima di ritorno, ospitando il Valorugby Emilia (ore 15), secondo in classifica a sole tre lunghezze dalla regina Rovigo. La squadra emiliana ha ben 22 punti di vantaggio sul Viadana. Arbitra Federico Boraso (Rovigo) assistito da Andrea Spadoni (Padova) e Simone Boaretto (Rovigo). Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo).

Non disponibili per infortunio: Brandolini, Casado Sandri, A. Ferrarini, F. Ferrarini, Gelati, Manganiello, Mannucci, Panizzi, Saccà e Tizzi. Il confronto tra i due club in campionato vede avanti i rivieraschi con 6 successi contro i 3 dei Diavoli. L’ultimo precedente è relativo al match di andata del 19 ottobre scorso quando al Mirabello il Valorugby si impose per 34-17 con le mete di Luus, Vaeno, Mordacci, Majstorovic e i calci piazzati dell’ex Gennari e Farolini.

«Reggio non ha bisogno di grandi presentazioni, la classifica parla da sè – spiega il capo allenatore Victor Jimenez – E’ una squadra forte che quest’estate ha fatto grandi investimenti, acquistando giocatori di valore e abituati a sostenere certi ritmi. Li abbiamo già affrontati un paio di volte, la prima in Coppa Italia allo Zaffanella e un’altra volta in campionato a Reggio, ma era stata una partita un po’ complicata da motivi esterni al campo di gioco. Mi aspetto una gara durissima e l’abbiamo preparata bene. Faremo del nostro meglio per difendere le mura di casa». Replica coach Manghi: «Ci aspetta una partita tosta per molti motivi. Innanzitutto parliamo di un derby e come tale sempre molto combattuto. Poi il Viadana è una squadra molto fisica e aggressiva, quindi dovremo farci trovare subito pronti e preparati per imporre il nostro gioco. L’obiettivo è quello di ogni fine settimana: portare a casa il risultato». Il Valorugby riabbraccia Giulio Bertaccini di ritorno dalla doppia trasferta con gli azzurrini dell’Under 20, ma deve fare a meno di Francesco Bonavolontà impegnato con la Nazionale Seven. Ai box anche gli infortunati Muccignat, Panunzi, Ngaluafe, Majstorovic e gli ex Amenta e Ruffolo.

Il match sarà preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Tommaso Battini, arbitro bolognese, tragicamente scomparso in un incidente aereo lunedì scorso a soli 23 anni.