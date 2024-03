Inaugurata la Panchina Rossa nel giardino di Casa del Mantegna

MANTOVA E’ stata inaugurata ieri, lunedì 25 marzo, nel giardino di Casa del Mantegna, in via Acerbi 47 a Mantova la Panchina Rossa. Fortemente voluta dal Consigliere provinciale con delega alle pari opportunità Mattia Di Vito e dalla Commissione Provinciale Pari Opportunità presieduta da Teresa Amatruda, la panchina vuole essere un richiamo a non abbassare mai l’attenzione sul tema della violenza sulle donne.

colonnello Vincenzo Di Stefano comandante dei carabinieri della provincia di Mantova, il colonnello Antonello Cefalo comandante della guardia di finanza della provincia di Mantova, il procuratore Giulio Tamburini, l’assessore del comune di Mantova Chiara Sortino, l’assessore del comune di Rodigo Emanuela Ranzato. La cerimonia è stata accompagnata dalla lettura di brani a cura di Roberta Vesentini e Andrea Flora, attori dell’Accademia Campogalliani.