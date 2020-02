Partite pregresse Sisam, ora partono i ricorsi. I moduli in sede

ALTO MANTOVANO – Partono i ricorsi nei confronti di Sisam per le richieste di pagamento delle partite pregresse. I moduli per presentare ricorso si possono ritirare nella sede di Federconsumatori a Castiglione (che si trova nella sedella Cgil) o nella sede del Pd di Castel Goffredo in via Guido Rossa, che sarà aperta oggi, sabato prossimo e il sabato successivo dalle 14.30 alle 15.30 proprio per consentire agli interessati di ritirare i moduli per presentare ricorso.

La notizia è stata resa pubblica durante la serata di giovedì nella sala consiliare del municipio di Castel Goffredo, in occasione dell’incontro organizzato da Federconsumatori e dal Pd castellano.

Nell’occasione, come spiegato dall’esponente democratico goffredese nonché ex assessore Marco Rodella, l’intento non era quello di puntare il dito contro Sisam ma di cercare di fare chiarezza su quanto sta avvenendo.

Dallo scorso gennaio infatti centinaia di utenti di Sisam hanno ricevuto bollette per il pagamento di partite pregresse, riferite a lavori e investimenti fatti dalla municipalizzata nel corso degli anni compresi tra il 2006 e il 2011. Le richieste di pagamento sono arrivate a centinaia di utenti in tutto l’Alto Mantovano e hanno suscitato un vasto malcontento.

E, in effetti, giovedì sera centinaia di persone erano presenti all’incontro, tanto che in molti non hanno potuto accedere alla sala consiliare per motivi di capienza e di sicurezza (la cosa ha provocato anche qualche lieve tensione tra i presenti).

Nel corso della serata il presidente provinciale di Federconsumatori Luigi Pace ha spiegato come, secondo l’associazione, vi siano alcuni aspetti oscuri e sui quali sarebbe bene fare luce e chiedere chiarimenti. Dal canto suo l’avvocato dell’associazione Marco Valla ha invece spiegato come, per chiarire la vicenda, sarebbe bene fare ricorso o rivolgersi ai tribunali o a un giudice super partes.