Auto contro uno scooter a Porta Cerese: ferito un 45enne

MANTOVA Incidente nel primo pomeriggio in piazzale Porta Cerese tra un’auto e uno scooter. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell’auto, un 56enne di Borgo Virgilio, si sarebbe spostato dalla corsia di destra a quella di sinistra senza accorgersi che stava procedendo nella stessa direzione un 45enne bengalese residente a Mantova in sella al proprio scooter. In seguito all’urto lo straniero veniva sbalzato sull’asfalto. I soccorsi arrivavano sul posto in pochi minuti e trasportavano il 45enne al Poma. Gli agenti della Polizia locale hanno proceduto ai rilievi di legge.