I Carabinieri salvano tartaruga protetta

MANTOVA Questa mattina i carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno rinvenuto e tratto in salvo una tartaruga che si trovava al centro della carreggiata di via Castelbelforte, in aperta campagna.

Con un guscio avente diametro di 35 cm ed un peso complessivo di oltre due chili, è stato accertato che si tratta di una tartaruga d’acqua, appartenente alla famiglia delle Podocnemididae e pertanto considerata “specie protetta”. In base alle dimensioni è stata stimata una età di circa 20 anni.

L’esemplare, ribattezzato dai militari “Giorgina”, è stata quindi affidato alle cure del Centro Recupero Animali Selvatici Loghino Bosco-Anpana di Curtatone.