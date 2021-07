Tamburello Serie B – Cavrianese sul velluto, Cereta toglie un punto al Bardolino

MANTOVA Vince la Cavrianese nell’anticipo della sesta di ritorno e il Cereta le fa un favore strappando un punto al Bardolino, ora a -4 dai collinari nella corsa ai primi due posti (in testa c’è sempre il Fontigo, ieri vittorioso col Monte) che mandano in Serie A.

La Cavrianese, tornata ai fasti d’inizio stagione con Zambetto sugli scudi, si è sbarazzata del Bonate Sopra con un doppio 6-0 in un’ora e un quarto di partita. I ragazzi di Paini hanno giocato un match perfetto e per gli avversari non c’è stato scampo. Decisamente più equilibrata e combattuta la gara di venerdì sera: il Cereta ha ceduto il primo set per 6-5, poi si è aggiudicato il secondo 6-4 rimandando al tie break il verdetto, che alla fine ha premiato i veronesi (8-4). Nell’altro anticipo di ieri, il Palazzolo si è imposto sul campo del Valle San Felice (1-2).