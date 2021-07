Ciclismo – I giovanissimi mantovani fanno man bassa a Revere

REVERE Tra vittorie, podi e piazzamenti nella top five, i giovanissimi mantovani hanno fatto la parte del leone nel 7° Gran Premio Ferramenta Mezzaqui. L’appuntamento allestito ieri pomeriggio a Revere dai dirigenti dello Sporteven Cycling Group, guidati dal presidente Gianluca Boselli, ha rispettato le attese dei numerosi appassionati che si sono portati lungo il circuito cittadino di un chilometro.

Sin dalla prima delle sei gare in programma, lo spettacolo non è mancato, merito senza dubbio della combattività dei giovani atleti. Sulla linea di partenza si sono presentati complessivamente 125 atleti in rappresentanza di una decina di formazioni provenienti dalla Lombardia, dal Veneto e dall’Emilia. Starter d’eccezione è stata l’ostigliese Maria Acuti, neocampionessa italiana della categoria esordienti donne; affiancata nell’occasione dal presidente provinciale dell’Fci Fausto Armanini e dal sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari.

Per quanto riguarda i verdetti delle sei gare disputate, i baby mantovani di Sporteven, Mincio Chiese, Allgor Informatica TatoBike e Ciclo Club 77 hanno collezionato ben sei vittorie, sei piazze d’onore e quattro terzi posti. Vediamo allora nel dettaglio. Nella G1 vittoria di Camilla Tralli tra le fanciulle, 4° posto per Sirio Ghidini e 5° Pietro Tognolo; nella G2 successo di Viola Mazzola, 2° posto per Alice Bussolotti e Alessio Azzolini, 5° Leonardo Mai; podio tutto mantovano nella G3 maschile con, nell’ordine, Giulio Zunica, Gabriele Salardi e Ryan Sermidi, con Gabriele Decò 4° e Francesco Salottolo 5°; altro trionfo nella G4: vincono Daniel Rossato e Beatrice Costa, piazza d’onore per Elisa Traldi, terzi Nicolò Belli e Lucia Marassi, quarto posto per Eric Baietta e Greta Giannotta, quinto Giovanni Busca. Doppietta anche nella G5 femminile, con Beatrice Costantini prima e Adua Ghidini seconda; piazza d’onore anche per Mattia Fioretti tra i maschi. Infine, nella G6, terzo posto per Federico Rezzaghi.