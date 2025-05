Tennis tavolo – Gli atleti della Bagnolese al top nei tornei di Montichiari e Verona

BAGNOLO Grandi risultati per gli atleti della Polisportiva Bagnolese impegnati nello scorso weekend in due importanti Tornei Open a Montichiari e Verona. A Montichiari, Denis Bertolini è stato protagonista assoluto: vittoria netta nel torneo di 6ª categoria e ottimo quinto posto nel 5ª categoria. Un risultato che premia la sua crescita costante e l’impegno negli allenamenti. A Verona, trionfo per Cristina Semenza nell’over 450 M/F, ma soprattutto applausi per il giovane Pietro Dalmaschio, terzo classificato dopo un torneo straordinario, fermato in semifinale proprio da Cristina in una sfida tutta in famiglia. L’esperienza ha fatto la differenza, ma la sensazione è che alla prossima sarà un’altra storia. Molto bene anche Mauro Valentino, nei primi otto dell’over 1500, tornato in buona forma dopo diverse partite. Promettente la prova di Francesco Picchioni, passato nel girone dell’over 450 e poi uscito di misura al primo turno. Meno fortunati Marco Renso, eliminato nei gironi dell’over 1500 e 450, e Mattia Frignani, secondo nel girone over 450 ma subito fuori al primo turno dopo una gara molto combattuta. Buone prove anche per i giovani Giacomo Buganza e Federico Pagliarini, entrambi qualificati nei gironi di over 5000 e 3500, ma poi eliminati al primo turno, così come il sempreverde Paolo Tasselli. Eliminazioni per pochi punti per Francesco Ventola nell’over 5000 e per Giorgio Baracchi, che ha ottenuto una sola vittoria nel girone.