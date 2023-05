Tennis Tavolo – Mondiali, Gaia Monfardini vola ai 16esimi

Durban (Sudafrica) Ancora una bellissima prestazione di Gaia Monfardini (n. 230 del ranking) ai Campionati Mondiali di Durban. Dopo aver battuto nei 65esimi la cilena Paulina Vega (n. 126), l’azzurra della Brunetti, guidata da Elena Timina, ha rilanciato, eliminando nei 32esimi per 4-2 (11-8, 4-11, 14-12, 10-12, 11-7, 11-8) la tedesca Sabine Winter (n. 43). Nei sedicesimi affronterà la slovacca Tatiana Kukulkova (n. 95). Monfardini è scattata sul 3-1, è stata ripresa (3-3) ed è tornata in testa (6-4), restandovi fino al termine. Nel secondo parziale la teutonica dal 5-4 ha imposto un break di 6-0. Nel terzo si è procurata tre set-point (10-7) e non li ha sfruttati, come anche il quarto (11-10). La mantovana ha mancato la prima chance (12-11) e alla seconda (13-12) è andata a segno. Monfardini al ritorno al tavolo ha recuperato da 4-7 a 7-7, ha annullato due palle set (8-10) e alla terza (10-11) ha ceduto. Nella quinta frazione ha subito allungato (4-1), ha incrementato ulteriormente il margine (7-2), è stata quasi ripresa (7-6), è ripartita (10-6) e ha concretizzato il secondo set-point. Nel sesto parziale ha rimontato da 1-4 a 5-4 e dal 7-7 si è presa due match-point (10-8), capitalizzando il primo. Intanto sono arrivate altre convocazioni per atlete della Brunetti Castel Goffredo. Nicole Arlia, anche lei ai Mondiali con Monfardini, è stata selezionata per partecipare allo Youth Contender Helsingborg in Svezia, come nazionale Under 19, dal 7 al 12 giugno. Nicole con Cecilia Cicuttini lunedì e martedì saranno con la Nazionale giovanile allo stage a Terni per preparare la partecipazione al Wtt Youth Contender ad Havirov in Repubblica Ceca (2-5 giugno).