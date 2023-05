Guasti agli scambi: ritardi su tutte le linee, Mantova-Milano compresa

MANTOVA – Pomeriggio da dimenticare quello di ieri per i pendolari che viaggiano da e per Milano a causa di due guasti che si sono verificati a Milano, uno dei quali ha interessato, manco a dirlo, la linea Mantova-Milano. Uno dei guasti ha coinvolto uno scambio nei pressi di Pioltello Limito e uno ha riguardato uno scambio tra le stazioni di Milano Greco Pirelli e Milano Lambrate. La conseguenza è stata una valanga di ritardi fino a oltre 90 minuti e modifiche di percorso. In particolare, il guasto più grave, quello di Pioltello Limito, ha fatto accumulare ritardi alle linee Bergamo-Pioltello-Milano, Domodossola-Milano e della Verona-Brescia-Milano. Ritardi più contenuti (magra consolazione) quelli causati dal secondo guasto, quello tra Greco Pirelli e Lambrate, che ha coinvolto i treni della linea Mantova-Cremona-Codogno-Milano.