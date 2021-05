Ciclismo – Maria Acuti sul podio, Ressi in luce

MANTOVA Significative conferme sono arrivate ieri dalle competizioni che hanno avuto come protagonisti gli atleti mantovani, tanto quelli dei team locali quanto quelli che difendono i colori di società di altre province. Andando con ordine, lo juniores Diego Ressi del Team Giorgi si è messo in evidenza nella Piccola Tre Valli Varesina che si è corsa a Casale Litta (Va). L’atleta asolano sino alla fine ha lottato con i primi e anche sul rettilineo non ha perso la voglia di dire la sua, concludendo con un onorevole 6° posto.

Lo stesso piazzamento lo ha colto tra gli allievi Tommaso Salami del Mincio Chiese. L’allievo diretto da Marco Bertoletti nel Gp Festa della Mamma che si è corso a Mereto di Tomba (Ud) sul finale di gara esce allo scoperto e alla sua ruota rimangono cinque degli oltre 150 concorrenti presentatisi sulla linea di partenza. I battistrada trovano l’intesa e riescono a liberarsi del gruppo; ai piedi della salita conclusiva Salami prova di nuovo a scattare e sembra riuscire nell’intento. Allo striscione dell’ultimo chilometro però viene raggiunto dai compagni di fuga e di conseguenza non gli resta che usare le energie rimaste per lo sprint finale. La sua pedalata, per quanto sia buona, sembra risentire della fatica accumulata e di conseguenza taglia il traguardo ottenendo il 6° posto.

Meglio di loro ha fatto Maria Acuti della Valcar che a Sant’Urbano (Pd) ha confermato il suo ottimo momento di forma. È sempre tra le prime e in qualche caso prova la fuga, ma il gruppo è implacabile e a quel punto non le rimane che tentare il colpo nella volata conclusiva. La gara padovana ha registrato più di 150 atlete al via, la prova era unica e di conseguenza le atlete del 1° anno si misuravano con quelle di un anno più esperte, e già il 10° posto assoluto conquistato da Maria Acuti è da considerarsi un risultato di un certo rilievo. Ma quel che più conta è che lei ha saputo conquistare il gradino più basso del podio per quel che concerne l’esordienti del 1° anno.

Dalla strada passiamo alla mountain bike e in particolare agli atleti del Chero Group Team Sfrenati che ieri si sono messi in luce nel campionato regionale lombardo che si è corso a Niardo (Bs). In tale contesto da sottolineare l’ottima prova fornita dallo junior Samuele Bondavalli. Ha guidato la prova sino all’inizio dell’ultimo giro quando la sua bici lo ha tradito a causa di un guasto meccanico. Una volta risolto il problema è tornato in sella con il desiderio di recuperare il ritardo, ma alla fine si è dovuto accontentare del 20° posto.

Paolo Biondo