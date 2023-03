Basket Serie A2 femminile – San Giorgio, altro stop: Ponzano passa al supplementare (68-70)

SAN GIORGIO Niente da fare per il MantovAgricoltura, che lotta e riagguanta Ponzano, fino ad allungare il match al supplementare. Qui però le venete trovano lo spunto decisivo e s’impongono 68-70.

Nel primo quarto c’è equilibrio all’inizio tra le due squadre. Parte bene il San Giorgio che con tre canestri di fila di Llorente va sul 6-4, ma Ponzano non molla e con una bomba di Pertile, i 2 punti di Gobbo e i liberi di Favaretto va sul 6-11. Esordio di Ianezic che prova subito la tripla, ma non va. Poi arriva l’aggancio a 12 con Labanca e a 14 con il tiro in sospensione di Dell’Olio. Il tempo si chiude 14-15 per Ponzano con il libero di Bianchi. Nel secondo quarto prosegue il botta e risposta; nessuna delle due squadre riesce a prendere un certo vantaggio e a difenderlo. Continuano a inseguirsi a superarsi a vicenda. Orazzo da tre segna 27-25, ma Ponzano risponde con Valli e Tivenius per il 27-30. Altra tripla di Dell’Olio per il -1 a 1’51’’ dalla sirena. Arriva però la doppia tripla di Valli sui cui il MantovAgriucoltura non riesce a difendere bene e si va al riposo con il Ponzano avanti 31-36. Al rientro Dell’Olio riporta sotto il San Giorgio (35-36), poi il Ponzano prende il largo trascinato da Bianchi. Dell’Olio ancora impatta sul 41-41, poi Bevolo porta le compagne sul -1, però ancora una volta le ospiti accelerano e si portano sul +7 (44-51). Capitan Llorente e Orazzo in doppia cifra tengono la squadra a contatto delle venete. Bene anche Ianezic al debutto con 4 punti. E nell’ultimo quarto, come spesso succede, il MantovAgricoltura si trasforma, mette il turbo e rimonta: recupera dal -7 con 4 punti di Ianezic, poi Orazzo e una super Llorente (5 punti) firmano il pareggio. Si chiude in parità a 64 e si va al supplementare. Qui Ianezic illude sul 67-66, ma la tripla di Baraldi spezza i sogni biancorossi. Llorente accorcia a 2’’ dal termine, poi il pallone inizia a scottare, i tiri si fanno imprecisi e Ponzano festeggia 68-70.