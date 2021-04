Tennis Tavolo serie A1 f – PaninoLab ospite del temibile Eppan (ore 19)

BAGNOLO SAN VITO Fine settimana intenso per la PaninoLab Bagnolese. Le ragazze di Cristina Semenza saranno ospiti stasera (ore 19) dell’Eppan, ultimo a quota due col Quattro Mori Cagliari, e domenica proprio del team sardo (ore 15). Nella gara d’andata la Bagnolese vinse in casa per 4-2 con le altoatesine, che tornano in campo dopo 7 settimane e devono recuperare inoltre le gare con Cortemaggiore e Quattro Mori. Nell’ultima partita disputata, la PaninoLab si è arresa a Bagnolo San Vito al Norbello: Ruta Paskauskiene ha perso i due match giocati, mentre Tian Jing quella decisiva con Toliou. Se vinta, avrebbe consentito alle mantovane di chiudere sul 3-3. «Un passo falso che non ci voleva affatto – dichiara coach Cristina Semenza – Siamo al secondo posto al momento, ma quella battuta d’arresto potrebbe compromettere il nostro cammino verso la finale. Non ci volevano le due sconfitte di Paskauskiene e Tian Jing ha perso la partita che ci poteva permettere di pareggiare. Purtroppo ha ceduto alla fine per 3-2. Ora dobbiamo andare a riprenderci i punti persi con l’Eppan. Sappiamo in partenza che non è per nulla facile avere la meglio sulle altoatesine, soprattutto affrontandole in casa loro, però se vogliano puntare al secondo posto bisogna fare il possibile per cogliere la vittoria. E’ importante che ogni gara del calendario sia affrontata e giocata col massimo della concentrazione e delle motivazioni. Dobbiamo provare a fare il possibile per imporci. Avessimo battuto Norbello, saremmo ovviamente più tranquilli per questa trasferta in Alto Adige, invece andiamo a giocarcela con l’obiettivo di fare punti e riscattare l’imprevista sconfitta contro le sarde. Dopo la sfida di domani (oggi, ndr) penseremo al recupero di domenica a Cagliari col Quattro Mori».