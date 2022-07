Calcio Serie C – Mantova, porte chiuse per l’amichevole col Brescia: tifosi delusi

MANTOVA Proteste bipartisan per la decisione del Brescia di far disputare a porte chiuse l’amichevole col Mantova, in programma il 30 luglio (ore 18) a Torbole Casaglia. Da viale Te affermano di non saperne nulla. La notizia è apparsa sulla pagina facebook del Brescia e riguarda anche l’amichevole del 27 contro il Lecco: entrambi i match, fa sapere il club di Massimo Cellino, si giocheranno a porte chiuse. Doccia fredda soprattutto per i tifosi del Mantova, che si preparavano ad una piacevole rimpatriata con gli amici bresciani (le due tifoserie sono gemellate da anni). Ma anche i supporter del Brescia ci sono rimasti male, criticando più o meno ironicamente la decisione di Cellino (“proverbiale simpatia”, “bel biglietto da visita”, “decisione strampalata”). Vedremo se nei prossimi giorni, magari con l’intercessione del Mantova, il presidente del Brescia cambierà idea. Il fatto che si giochi in un centro sportivo non gioca a favore di un ripensamento, ma tutto è possibile.