MANTOVA Domattina, alle 9.30, Fratelli d’Italia inaugura la sede elettorale in via Roma 51 dove presenterà i candidati alla carica di consigliere comunale per le imminenti elezioni amministrative del capoluogo. Sarà presente la senatrice Isabella Rauti, la consigliera regionale Barbara Mazzali e il candidato sindaco Stefano Rossi, che nell’occasione illustreranno i punti programmatici imprescindibili per FdI, parte integrante del programma della coalizione di centrodestra.