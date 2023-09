Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura si arrende all’Alpo nel derby di Villafranca

VILLAFRANCA (Vr)

Primo test del weekend per il MantovAgricoltura: le sangiorgine cedono all’Alpo nel derby di Villafranca. La serata si chiude sul 71-66 (21-13, 15-13, 24-17, 23-11) per le venete, dopo un buon tentativo di rimonta nell’ultima frazione che però termina sul – 5. Oggi un altro importante impegno: sul parquet del palazzetto dello sport di Bancole le ragazze di coach Purrone sfideranno la E-Work Faenza, formazione di serie A1, a partire dalle ore 18. Quest’ultimo test coinciderà peraltro con la chiusura del quadrangolare organizzato dalla società sportiva Soave90 e da Basket Bancole in ricordo di Paolo Morelli.

Dopo la vittoria in casa al Dlf con l’NP Treviso per 64-52, le biancorosse non riescono a ripetersi e subiscono la maggior fisicità delle “cugine” dell’Alpo. Nell’ultimo quarto il tentativo di rimonta che permette di accorciare il divario, anche se poi le venete stringono i denti e chiudono 71-66. Da quest’ultima frazione bisogna ripartire per affrontare al meglio stasera il Faenza, team di una categoria superiore. Tra le biancorosse ieri buona prova in attacco di Dell’Olio, Bottazzi, Orazzo e della new entry Nwachukwu, tutte in doppia cifra.

Sabato 7 ottobre (ore 20.30) il debutto in campionato: al PalaSguaitzer arriva la Cestistica Spezzina.

Il tabellino del MantovAgricoltura: Fietta ne, Novati 3, Llorente 5, Dell’Olio 13, Bottazzi 12, Orazzo 13, Cremona 6, Petronio, Nwachukwu 12, Buelloni 2, Eppiani, Eboigbodin.