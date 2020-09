Asola, successo per il concerto ‘Felice Piazza and friends’ per la rassegna Serate Asolane in piazza XX Settembre

ASOLA Grande successo sabato sera per il concerto di “Felice Piazza and friends” con la sua orchestra, per la rassegna “Serate Asolane” organizzata dal Comune e dall’Associazione Esercenti Asolani per il periodo estivo. Sul palco Alessandro Aldrovandi alla batteria, Maurizio Desortes al basso, Fabio Franco alla chitarra e i polistrumentisti Sergio Gelmetti e Felice Piazza con il giovane allievo fisarmonicista Paolo Torregiani, che hanno fatto divertire il numeroso pubblico presente in piazza XX Settembre con posti a sedere rigorosamente distanziati. Il centro storico è diventato area pedonale dalle 19 fino a oltre la mezzanotte per un’iniziativa che puntava a rilanciare e rivitalizzare la cittadina del Chiese dopo il lungo periodo di lockdown, con alcuni esercenti che si sono reinventati con menù a tema e disco music per animare le proprie attività. Per i negozi, invece, c’era la possibilità di sconti su determinati prodotti, alcuni fino al 50-70% su alcune collezioni. I successivi appuntamenti con la rassegna “Serate Asolane” sono in programma sabato 19 settembre con i “Question Marks” con musica pop-rock e, infine, venerdì 25 settembre con il gruppo asolano degli “Original Red Wine”, tra blues e cantautori. Per partecipare ai concerto è richiesta la prenotazione in quanto i posti disponibili sono limitati e solo a sedere, al numero telefonico 0376-733075 o all’indirizzo e-mail: museo@comune.asola.mn.it.

Paolo Zordan