Tennis Tavolo – Brunetti Castel Goffredo prima società al Top 12 di Bolzano

BOLZANO La Brunetti ha conquistato il primo posto al Top 12 “Alperia Cup” di Bolzano nella classifica delle società. Alle spalle del club di Castel Goffredo, ecco l’Aeronautica Militare e il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre.

Nel torneo femminile, l’ultima volta che aveva giocato al Centro Tennistavolo “Maso della Pieve” di Bolzano, era stato agli Assoluti del 2019 e in quella occasione era stata eliminata negli ottavi. Questa volta è andata molto meglio e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), nell’impianto di casa, si è aggiudicata il Top 12. In finale ha battuto Arianna Barani (Teco Corte Auto Cortemaggiore) per 3-0 (11-8, 11-6, 12-10). Sul terzo gradino del podio sono salite Nicole Arlia e Gaia Monfardini, entrambe della Brunetti Castel Goffredo. Sono state premiate, da Ardelio Michielli, presidente del Comitato Provinciale di Bolzano, che ha organizzato la manifestazione, anche Valentina Roncallo (Teco Corte Auto Cortemaggiore) quinta, l’ucraina Diana Styhar (Raiffeisen) sesta, Elisa Armanini (Brunetti Castel Goffredo) settima e Le Thi Hong Loan (Brunetti Castel Goffredo) ottava.

Nel maschile, vittoria di Mihai Bobocica dell’Aeronautica Militare, che in finale ha trovato un avversario di rango in Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), superato in recupero al termine di cinque set entusiasmanti (6-11, 11-5, 5-11, 11-8, 11-7). “Bobo” in semifinale aveva disposto in modo abbastanza agevole in tre set (11-7, 11-4, 11-7) dell’asolano Marco Rech Daldosso (Aeronautica Militare).