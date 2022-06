Volley A1 f – La Vbc Casalmaggiore si rinforza con Lohuis e Dimitrova

Casalmaggiore Prende quasi completamente forma il roster della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore con la conferma di Linda Mangani e l’ingaggio di Juliet Lohuis ed Emilija Nikolova Dimitrova. La permanenza in rosa di Mangani, classe 2000, conferma la linea verde di qualità che la Vbc sta seguendo. Tramite video messaggio si è presentata la centrale olandese Juliet Lohuis (nella foto), classe 1996, impegnata in questi giorni a Calgary con la nazionale orange. Ha giocato in Germania per due stagioni al Munster e poi altre tre a Stoccarda, dove ha raggiunto la finale di Coppa Cev. Vestirà la maglia numero 7.

Emilija Nikolova Dimitrova si è collegata direttamente dalla Bulgaria. Opposto di classe, ha iniziato la sua carriera nello Slavia Sofia per poi passare al Levki, quindi si è trasferita in Romania al Tomis Costanta con cui ha vinto un campionato e una coppa nazionale, per poi arrivare in Italia: tre stagioni a Conegliano prima di approdare a Scandicci. Emilija ha giocato anche in Giappone vincendo un campionato e al PTT in Turchia nella stagione scorsa. Oro alla European Golden League nel 2021 con la nazionale bulgara, matricola dell’anno della Champions League nel 2014, vestirà la maglia rosa numero 24.