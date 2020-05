Volley B1 femminile – Ngs Porto “blinda” Montagnani e Ghirardelli

PORTO MANTOVANO L’Ngs Porto prosegue l’opera di costruzione della rosa per la prossima stagione, che vedrà la squadra allenata dal confermato coach Biagio Marone ai nastri di partenza del campionato di serie B1 femminile per la prima volta nella sua storia. Dopo le conferme della schiacciatrice Palumbo e della regista Oriente, la società ha trattenuto anche il libero Andrea Montagnani e la centrale Annapaola Ghirardelli.

Montagnani era tornata a Porto lo scorso anno, dopo avere militato per alcune stagioni a Rivalta, per sostituire Irene Michelini. Classe 1997, di Curtatone, è cresciuta nella locale formazione ed è molto felice della conferma. «Sono molto contenta di restare a Porto – dichiara infatti – abbiamo creato una buona sintonia tra giocatrici, staff e società. Sono convinta che riusciremo ad emozionare e ad emozionarci ancora».

Ghirardelli, veronese classe 1993, ha indossato nelle ultime stagioni la divisa del Porto, diventando un punto fermo. Per lei, in precedenza, esperienze anche a Volta Mantovana e nella formazione veronese del Volley Team. «Sono entusiasta ed impaziente di iniziare questa nuova avventura – afferma Annapaola – veniamo da una stagione interrotta bruscamente ma che ci ha riservato molte soddisfazioni. Speriamo di ripeterci».

Prosegue intanto il lavoro della società alla ricerca di nuovi innesti. Inoltre, come dichiara la presidente Rossi «siamo alla ricerca di aziende disponibili a sostenerci e ad affiancarci in questa nuova e difficile avventura».

Un flash anche da casa Volta perchè trovano conferme le voci che vorrebbero Giorgio Nibbio, da due stagioni alla guida della Pall. Teatina, tra i candidati a sedere sulla panchina collinare.