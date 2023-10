Sabbioneta – Un percorso pedonale lungo le mura? Il Comune a caccia di fondi

Sabbioneta L’amministrazione Pasquali ha deciso di approfittare del bando pubblico per il finanziamento dei progetti inerenti il piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, emanato dal dipartimento casa Italia del consiglio dei ministri. L’importo massimo che può essere finanziato per ciascun progetto è di 700 mila euro. Il Comune candiderà la riqualificazione e il completamento del percorso pedonale esterno ai piedi delle mura. Tra le finalità del piano ci sono la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, insieme alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, nonché la ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale. Obiettivi, quindi, pienamente compatibili col progetto dell’amministrazione, che ha da poco conseguito la parte di terreno ai piedi delle mura di proprietà del Demanio, proprio allo scopo di realizzare il percorso ciclopedonale attorno al perimetro della cinta muraria. Ora si tratta solo di acquisire le parti ancora in mano privata, mettendosi d’accordo coi singoli proprietari. La riapertura dello spalto Badesi e della parte soprastante porta Vittoria, dove sono stati allocati pannelli illustrativi sul sistema delle fortificazioni, non solo di Sabbioneta ma anche dei principali borghi gonzagheschi dotati di bastioni o baluardi, non farà che completare questo percorso, valorizzando la conoscenza della città fortezza voluta e costruita dal duca Vespasiano Gonzaga. La responsabile dell’area tecnica Raffaella Argenti è già stata incaricata di predisporre gli studi di fattibilità e il progetto da inserire a bando, avvalendosi anche di adeguate professionalità esterne all’ente, se necessario.Una volta redatta l’intera progettazione, il Comune di Sabbioneta, grazie al lavoro degli uffici potrà candidarsi al bando e tentare di ottenere i finanziamenti.

Ugo Boni