Volley Serie B maschile – E’Più pronta per Caselle. Panciroli: “Guai a sottovalutare i veronesi”

VIADANA Conto alla rovescia per l’È Più di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi , pronta a tuffarsi nella seconda fase della Serie B. Si comincia sabato a Caselle (ore 20) contro la compagine veronese di Marconi, forte dell’ex Top Team Speringo e dell’asolano Matteo Caiola. Caselle ha chiuso al quarto posto la stagione regolare nel girone C2, vinto dal Gabbiano. L’È Più, invece, ha vinto il girone C1.

Dice Panciroli: «Affermare che in questa seconda fase ci sono squadre che non hanno nulla da perdere non mi sembra corretto. Caselle non è affatto una squadra semplice da affrontare. L’ho vista in azione attraverso dei filmati ed ho capito che ha delle qualità importanti. A livello individuale innanzitutto. Possiede dei giovani validi come Genovese e Tarocco; un libero come Frigo, che può giocare nelle categorie superiori. Disputare l’andata in terra veronese non è per nulla facile. Stiamo preparando la partita curando ogni particolare, consapevoli che non possiamo dormire sonni tranquilli, ma dovremo stare all’erta. Caselle gioca in casa ed anche per questo ce la metterà tutta per batterci».

Viadana, che ha concluso gli impegni della stagione regolare vincendo il recupero di Grassobbio, ha sostenuto due allenamenti congiunti con la Canottieri Ongina: il primo, a Mezzani, l’ha vinto; il secondo, a Monticelli d’Ongina, l’ha perso. «Se queste sfide vengono organizzate – riprende Panciroli – , è logico che bisogna affrontarle con tanto impegno. Noi, invece, nella seconda sfida in terra piacentina non abbiamo fatto bene. Questi test servono a preparare i successivi impegni ufficiali e, se qualcuno li affronta di mala voglia, basta dirlo: facciamo sempre in tempo a sostituirli con l’allenamento in palestra. La mia, comunque, è solo una considerazione. Ora la nostra attenzione deve essere rivolta solo alla sfida di sabato a Caselle».