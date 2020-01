Tennis tavolo A1 femminile – La PaninoLab si gioca i play off in una settimana

Mantova Dopo la parentesi di Coppa Italia, riparte il massimo campionato femminile di tennis tavolo che nel weekend manda in scena la terza giornata del girone di ritorno, la prima del nuovo anno. Ed è un turno particolarmente delicato per la PaninoLab Bagnolese, che nel giro di una settimana si gioca molte delle sue chances di andare ai play off. Se, infatti, le prime due posizioni saranno certamente appannaggio di castel Goffredo e Cortemaggiore, per la terza e la quarta è lotta serratissima tra quattro squadre e gli scontri diretti saranno quindi decisivi. La Bagnolese, ora quarta, giocherà domenica mattina in Sardegna contro il Quattro Mori (quinto a -1) e sette giorni dopo in casa contro l’Eppan (sesto a -2): due partite che non può sbagliare. Tutto sommato, alla PaninoLab, potrebbe anche andar bene ripetere i risultati dell’andata, ovvero netta vittoria casalinga contro il Quattro Mori e pareggio a Bolzano, per blindare un piazzamento nelle prime quattro al termine della regular season, anche perchè ha già incontrato le prime due della classe (e sono stati due pareggi). Un successo in Sardegna, tra l’altro, lancerebbe probabilmente le bagnolesi al terzo posto visto che il Norbello, attualmente sul gradino basso del podio, se la vedrà domani contro la Brunetti. La squadra goffredese, cui è stata restituita dal giudice sportivo la vittoria sul Teco e di conseguenza anche il primato, ha l’occasione di allungare le distanze sullo stesso Cortemaggiore, che osserva il turno di riposo. Brunetti che può quindi diventare grande alleata della Bagnolese nella corsa al terzo/quarto posto, visto che venerdì prossimo ospiterà il Quattro Mori e nel turno seguente (il 25 febbraio) farà visita all’Eppan.