Una bomba a mano della guerra riemerge sulla riva del Po

DOSOLO/GUASTALLA Una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale è riemersa dalla spiaggia tra Correggioverde e Guastalla: a ritrovarla due passanti. L’ordigno bellico sarà fatto brillare nei prossimi giorni: la vicenda è seguita dai carabinieri di Viadana e di Guastalla.

Risale a qualche giorno fa la scoperta di una bomba a mano della Seconda Guerra Mondiale: l’ordigno, inesploso, è stato rinvenuto da alcuni cittadini che stavano passeggiando sulla spiaggia muniti di metal detector per oggetti di metallo. Una scoperta che ha lasciato di stucco i due che hanno prontamente avvisato i carabinieri, poi accorsi sul posto.

La bomba a mano, come spiega il sindaco di Dosolo Pietro Bortolotti, è staa ritrovaa sulla riva sinistra della spiaggia tra Guastalla e Correggioverde sulla strada che da Taverna sul Po porta allo Spiaggione. L’ordigno, al momento della sua identificazione, si trovava a circa un metro di profondità.

Subito dopo la scoperta della bomba l’intera area è stata messa in sicurezza dai carabinieri della stazione di Viadana e di Guastalla così da evitare potenziali situazioni di pericolo qualora l’ordigno dovesse essere trovato. Nei prossimi giorni la bomba sarà poi fatta brillare: l’operazione, che sarà effettuata da esperti del settore, non dovrebbe, comunque, richiedere evacuazioni preventive della popolazione residente nella zona interessata dall’attività.