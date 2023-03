Sabbioneta Incidente ieri mattina a Sabbioneta dove una moto finiva a terra. Il sinistro è occorso intorno alle 7.23 sulla “Sabbionetana”: ancora da chiarire l’esatta dinamica anche se la moto parrebbe essere finita fuori strada autonomamente. A restare ferito un 27enne poi portato all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore in seguito alla caduta: le condizioni del ragazzo – arrivato al pronto soccorso in codice giallo – non sarebbero comunque gravi.