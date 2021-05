Torna il Festival del Vittoriale “Tener-a-mente” : Vasco Brondi nuovo ospite della decima edizione

In occasione della pubblicazione di domani di ‘Paesaggio Dopo La Battaglia’, il primo album dopo Le Luci Della Centrale Elettrica, Vasco Brondi annuncia il tour italiano che lo porterà sul palco dell’Anfiteatro del Vittoriale venerdì 30 luglio. Scritto e registrato durante il difficile anno appena trascorso, nel mezzo della pandemia, ‘Paesaggio Dopo La Battaglia’ è un disco di racconti per voce e cori, per orchestra e sintetizzatori, un diario on the road in un’Italia deserta, durante i viaggi di Vasco Brondi tra uno studio di registrazione e l’altro, tra Ferrara, Milano e New York. Il nuovo album, il primo dopo la lunga esperienza con Le Luci della Centrale Elettrica, arriva dopo lo spettacolo della scorsa estate dal titolo ‘Talismani Per Tempi Incerti’, una decina di eventi nati dal primo isolamento forzato in cui l’artista e la sua band si sono esibiti tra brani di repertorio e personali rivisitazioni di cover ‘monumentali’. Il successo del tour ha portato alla successiva pubblicazione del disco live a fine dicembre 2020. Musicista, cantautore e scrittore di Ferrara, Vasco Brondi esordisce nel 2007 con l’omonimo album autoprodotto, ma che si fa notare sin da subito per la scrittura originale e per una forza espressiva fuori dal comune. Dal successivo incontro con Giorgio Canali nasce ‘Canzoni Da Spiaggia Deturpata’, il primo album de Le Luci della Centrale Elettrica che riceve il Premio Tenco nella categoria ‘Miglior Opera Prima’.