Tennis tavolo Serie A1 femminile – Brunetti, colpo Dragoman. Confermate Arlia e Szocs, Monfardini saluta

CASTEL GOFFREDO New entry in casa Brunetti. Si tratta di Andreea Dragoman, nazionale rumena di 22 anni, che la passata stagione ha giocato nel Quattro Mori. Un bel colpo per la società pluriscudettata che potrà schierare ben due campionesse europee: la confermatissima Bernadette Szocs, al terzo anno con il team castellano e recente vincitrice del titolo continentale nel singolare, e appunto Dragoman, che con “Bernie” e Adina Diaconu ha conquistato l’oro a squadre. «Non potevamo non confermare Bernadette… – afferma il gm Franco Sciannimanico – E con lei ora avremo un’altra campionessa europea». Irrinunciabile per il team castellano anche la stella italiana, Nicole Arlia, 17 anni, che a settembre entrerà a far pare del Gruppo Sportivo dell’Aeronautica Militare, segno che tutti puntano su di lei per una carriera di alto livello sia in campo nazionale sia internazionale. In questi giorni sarà infatti a Terni per preparare gli Europei giovanili che si terranno da venerdì 14 a domenica 23 luglio a Gliwice, in Polonia. Le varie novità sono state annunciate sabato sera durante la tradizionale festa al PalaMazzi con gli atleti e le rispettive famiglie, gli staff tecnici, i dirigenti, gli sponsor e le autorità. Dopo i saluti di rito del gm tuttofare Sciannimanico, il sindaco Posenato ha fatto i complimenti a tutto il club per i grandi risultati ottenuti in stagione e ha informato che a breve partiranno i lavori di ristrutturazione del PalaMazzi e di ammodernamento dell’impianto luci, sottolineati dal grande applauso dei presenti. «Una bellissima serata – ha dichiarato il gm – in un clima sereno. Il sindaco ha fatto un elogio alla società, agli atleti, soprattutto ai paralimpici, e ha ricordato il nostro impegno per quanto riguarda le attività con i disabili. Ringraziamo il sindaco per le belle parole che ci ha riservato». Non faranno invece più parte della Brunetti Gaia Monfardini, la taipeana Chen Szu-Yu e la russa Mariia Dolgikh. Arriveranno invece altre due nuove giocatrici: una italiana e una straniera. A breve gli annunci.