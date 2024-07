La Goitese riaperta dopo 30 ore. Vigili del fuoco e mezzi tecnici al lavoro tutta notte

GOITO Si sono concluse questa mattina le operazioni di recupero dei mezzi incidentati e di bonifica dell’area interessata dall’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla Goitese in località Marsiletti. La strada è stata infine riaperta dopo 30 ore. Al lavoro per tutto il pomeriggio di ieri e questa notte le squadre dei vigili del fuoco di Mantova, Castiglione e una squadra speciale dei vigili del fuoco di Milano con l’ausilio del personale e dei mezzi della ditta Ferrari Europassistance.

E’ stata fatta l’aspirazione di tutti i pozzetti per il recupero della benzina finita nelle caditoie in collaborazione con il Nucleo sicurezza e ambiente Roma. Quindi in stretta collaborazione delle squadre dei vigili del fuoco è stata recuperata l’autocisterna, girata e quindi caricata con una gru della Ferrari Europassistance. Infine è stata ripulita la strada interessata dall’incidente per poi essere riaperta al traffico.