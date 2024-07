Scontro fra due camion e un’auto con sversamento di carburante a Goito. Ex statale 236 chiusa al traffico

GOITO Scontro fra due camion e un’auto oggi alle 15 a Goito sulla ex statale 236. Uno dei due mezzi pesanti trasportava carburante che è stato sversato sull’asfalto, fortunatamente senza che prendesse fuoco. Sul posto stanno intervenendo le squadre dei vigili del fuoco di Mantova e Castiglione con autobotte, autogru e carro schiumogeno in attesa dell’arrivo del nucleo speciale dei vigili del fuoco di Milano. La strada è tutt’ora chiusa al traffico. Nell’incidente sono rimaste ferite tre persone, e da quel che risulta nessuna in modo grave. Al vaglio la dinamica dell’incidente. Non si esclude il malore di uno dei conducenti o un guasto meccanico.

Di seguito il comunicato della centrale dei vigili del fuoco di Mantova.

Alle ore 15:09 di oggi, a Goito lungo la SP 236, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura e due mezzi pesanti, di cui uno trasportava sostanze pericolose. Le circostanze che hanno portato all’incidente sono attualmente oggetto di accertamento; un’autovettura e due veicoli pesanti sono entrati in collisione, causando il ribaltamento di entrambi i camion su un fianco. Uno dei mezzi pesanti trasportava cereali, che sono stati dispersi sulla carreggiata, mentre il secondo trasportava circa 40.000 litri di benzina. Dalla cisterna del camion si è verificata una perdita di prodotto. I vigili del fuoco del comando di Mantova intervenuti sul posto, hanno prontamente messo in sicurezza l’area, stendendo un letto di schiuma e attuato procedure per contenere la perdita di benzina. Inoltre, è stato attivato il nucleo regionale N.B.C.R. (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), dotato di attrezzature speciali per effettuare il travaso del carburante. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono attualmente in corso.