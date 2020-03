Controlli serrati sulle strade: 8 denunciati. “Ero stanco di stare in casa”, tra le giustificazioni

MANTOVA – Proseguono i controlli straordinari sulle principali arterie stradali, nei Centri urbani e presso i caselli autostradali, stabiliti con Ordinanza dal Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori e finalizzati all’accertamento del rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In questo contesto, il dispositivo attuato dalle pattuglie della Squadra Volante ha consentito di controllare e verificare, nella sola giornata di ieri, oltre 40 persone: di queste, 8 non sono state in grado di addurre un giustificato motivo circa gli spostamenti che stavano effettuando e, pertanto, gli Agenti hanno provveduto a denunciarle all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del Codice Penale – Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità –, non avendo ottemperato alle prescrizioni governative, che prevedono la presenza di comprovati, giustificati motivi per potersi spostare sul territorio.

Nel dettaglio, un cittadino extracomunitario veniva denunciato in quanto intento a chiedere l’elemosina ai clienti di un supermercato cittadino; denunciato anche un cinquantacinquenne italiano fermato dagli Agenti della Volante mentre passeggiava a Curtatone, pur essendo residente nel quartiere di Lunetta: sentito sulle motivazioni del suo comportamento, l’uomo asseriva di essere uscito a camminare in quanto “stufo di stare a casa”.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, il Poliziotto di Quartiere controllava tre cinquantenni italiani seduti su una panchina di Valletta Paiolo, che bivaccavano bevendo birra: anche in questo caso, non essendo in grado di dare una giustificazione plausibile sulla loro presenza, venivano denunciati per Inosservanza dei Provvedimenti dell’Autorità.

Infine, sempre nel pomeriggio di ieri, la Volante notava tre individui, P.A., classe 1970, F.J. classe 1984 e B.R., classe 1995, i quali stavano bivaccando su una panchina dei giardini Te; alla richiesta degli operatori, rispondevano di essersi incontrati per trascorrere un po’ di tempo insieme. I 3 venivano quindi denunciati, con la precisazione che per F.J. e B.R. – pluripregiudicati e noti alle Forze di Polizia, si tratta della quarta denuncia ai sensi dell’art. 650 C.P.

Ancora nel pomeriggio di ieri, infine, la Volante impartiva l’alt ad un motociclista che sfrecciava a velocità sostenuta in questa via Isonzo. Visto che il motoveicolo non si fermava, la Volante si poneva al suo inseguimento sino alla Tangenziale Sud, ove, a causa della presenza di alcuni mezzi pesanti, la perdeva di vista. Grazie al numero di targa, il motociclista è stato successivamente identificato, e nei suoi confronti si procederà ai sensi della normativa vigente.