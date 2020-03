L’iniziativa – Nasce a Mantova la sezione Ansmes

MANTOVA Nasce anche a Mantova la sezione provinciale dell’Ansmes, Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo. Lo scorso 12 febbraio, nella sede del Coni di Mantova, la prima assemblea dei promotori del progetto e per l’occasione hanno sottoscritto la richiesta di tesseramento ben 10 dei partecipanti. Altri personaggi di spicco del mondo dello sport virgiliano hanno contattato nei giorni successivi il neo nominato referente provinciale Enzo Cartapati. «Attualmente – spiega il presidente regionale della Fipt – i soci della sezione mantovana dell’Ansmes sono divenuti una ventina. Sono in attesa di comunicazioni di altre Stelle interessate, soprattutto delle società sportive che non hanno potuto essere presenti alla riunione ed alle quali l’Ansmes nazionale ha deciso di consegnare una Targa come socie effettive».

Per coloro che hanno ricevuto dal Coni il prestigioso riconoscimento e desiderano aderire alla sezione mantovana possono contattare direttamente il presidente Enzo Cartapati telefonando al 328.0120083 oppure inviando una mail all’indirizzo enzo.cartapati1@gmail.com.

Paolo Biondo