Palidano: rogo all’esterno di un mobilificio

GONZAGA I vigili del fuoco stanno intervenendo su un incendio che si è sviluppato verso le 11 di oggi a Palidano di Gonzaga in via Marzabotto. Le fiamme hanno interessato una catasta di legna nell’area esterna di un mobilificio. L’intervento è al momento in corso per cui non è stato ancora possibile fare ipotesi sulle cause del rogo né tantomeno su eventuali atti dolosi. Questo al netto degli incendi divampati tra Palidano e Suzzara negli ultimi giorni e per i quali una persona è già stata arrestata.