Pallavolo serie B – Covid, rinviata Volta-Volano

MANTOVA Stop per la Nardi Volta. La gara in programma domani al Palavalle con il Rothoblaas Volano è stata rinviata: sono stati riscontrati dei casi di positività, in via comunque di risoluzione, e quindi per precauzione è stato chiesto il rinvio della partita. Come data per il recupero potrebbe essere scelto il 10 aprile, quando si giocherà in B maschile anche Bolghera-Gabbiano Top Team a Trento, recupero della penultima di ritorno. La gara non si era disputata sabato scorso causa problemi legati al Coronavirus nella fila dei trentini. Nel girone del Volta, anche Villa d’Oro-Argentario è stata rinviata. Intanto, per quanto riguarda la seconda fase, la Fipav ha emanato un comunicato nel quale si sottolinea che, valutata attentamente la situazione relativa allo svolgimento dei Campionati Nazionali di Serie B, a causa dell’innumerevole numero di gare rimandate causa Covid-19, vi sarà una ulteriore rimodulazione della formula da ufficializzare nelle prossime ore.