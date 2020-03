Coronavirus, il mercato del giovedì non si può tenere

MANTOVA – Alla luce delle recenti disposizioni relative ai Dpcm 8 e 9 marzo 2020, finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus, si comunica che il mercato di giovedì a Mantova non si potrà tenere, non potendo garantire modalità contingentate di accesso o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone e tali da non poter garantire la possibilità ai frequentatori di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Queste diposizioni sono valide sino, salvo modifiche dei Dpcm, sino al 3 aprile 2020. “Rispettiamo le regole – ha detto il sindaco Mattia Palazzi: e anche il buon senso”.