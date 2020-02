Coronavirus: Lux Vide annulla le riprese di “Leonardo” previste nel Mantovano

MANTOVA – Come prevedibile a seguito delle ordinanze emesse nei giorni scorsi, la casa di produzione Lux Vide – al fine di salvaguardare dai rischi di contagio da coronavirus la propria troupe di 220 operatori e le centinaia di comparse previste nei set del mantovano – ha ritenuto di attenersi alle disposizioni delle autorità istituzionali e sanitarie per la tutela della salute pubblica, annullando le riprese a Mantova della serie “Leonardo”.

In questa singolarissima e imprevista circostanza negativa, Mantova Film Commission intende comunque ringraziare le istituzioni del territorio per la grande disponibilità e la collaborazione prestate: in particolare il direttore di Palazzo Ducale, Emanuela Daffra, i Sindaci di Mantova, Curtatone e Sabbioneta e i loro collaboratori che, a vario titolo, si sono impegnati nella programmazione delle riprese. Resta il rammarico per l’annullamento di un progetto in grado non solo di rilanciare l’immagine di Mantova nel mondo, ma anche di sostenere le attività economiche del territorio: albergatori, ristoratori, tecnici, professionisti e comparse ai quali va la nostra solidarietà, confidando che possano comprendere come cause di forza maggiore impediscano, di fatto e di diritto, di allestire i set programmati.

Un ulteriore ringraziamento va al gruppo di lavoro – Alessandro Colombo, Francesca Andreatta, Graziano Mangoni, Emanuela Misino – che da giugno 2019 ha supportato Lux Vide nella soluzione dei diversi problemi logistici e organizzativi.