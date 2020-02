Coronavirus, i tamponi verranno fatti solo ai soggetti sintomatici

MILANO – Confermato i 12 decessi per contagio e l’infezione di quattro minori: una bambina di 4 anni, due bimbi di 10 e una 15enne (due di questi già dimessi e gli altri due sono in ospedale ma stanno bene.) mentre più di 350 sono le persone risultate positive al tampone. E proprio in riferimento al tampone il Consiglio superiore della Sanità ha confermato che d’ora in poi i tamponi verranno fatti solo a pazienti sintomatici. “Confermo che la larghissima parte dei tamponi realizzati, diciamo più del 95%, ha dato esito negativo”, questo conferma che “il rischio di contagiosità è elevato nei soggetti sintomatici, mentre è marcatamente più basso nei soggetti asintomatici”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità (Css), nel suo intervento alla conferenza stampa quotidiana della Protezione civile, aggiungendo che “questo supporta la scelta di riservare i tamponi solo ai soggetti sintomatici, anche perché siamo ancora in un periodo di pandemia di altre infezioni virali e quindi vanno escluse anche queste, prima di procedere con la realizzazione dei tamponi. Così ci si focalizzerà solo sui soggetti sintomatici”, conclude Locatelli.