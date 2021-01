Asola, mercoledì per la Giornata della Memoria lo spettacolo teatrale ‘Come qualcosa messo lì proprio per inciamparsi’ in streaming dal sito del Comune

ASOLA In occasione della Giornata della Memoria il Comune del Chiese ha organizzato per domani alle ore 21, lo spettacolo teatrale in streaming con riprese in esterna dal titolo “Come qualcosa messo lì proprio per inciamparsi” di Manuel Renga, con Valerio Ameli e Cristiano Parolin, e con la partecipazione degli attori della compagnia Chronos Young. Uno spettacolo che racconta le pietre d’inciampo e un modo per mettere in rapporto il territorio dell’Asolano con la storia del ‘900. Un video spettacolo che unisce storie di uomini e donne raccontate da semplici pietre d’inciampo ad altre europee. Da un piccolo sampietrino scaturisce la grande storia di una persona comune, da un particolare della sua vita scaturisce la grande storia di un’altra persona, magari dall’altra parte del mondo. Una rete di memorie, legate tra loro solo dalla follia umana di quel periodo. Accesso gratuiti dal sito internet www.comune.asola.mn.it o dalla pagina facebook ufficiale del Comune di Asola. Info presso il Museo Civico “Goffredo Bellini” al numero telefonico 0376-733035.

Paolo Zordan