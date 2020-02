Il Coronavirus entra al Pirellone. Annullato l’incontro con la stampa per fare il punto sull’evoluzione dei contagi

MILANO – L’Ufficio stampa della Regione Lombardia ha comunicato che, poicheè sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l’Unità di crisi che sta coordinando l’emergenza Coronavirus, in ottemperanza delle linee guida del ministero della Salute, la conferenza stampa organizzata per fare il punto sulla situazione sull’evoluzione dei contagi e prevista in serata è annullata.

In seguito Reguione Lombardia ha diffuso una nota in cui precisa che “il dipendente regionale sottoposto ad accertamenti sanitari non è in forza all’assessorato al Welfare e non è un tecnico dell’Unita’ di crisi che sta coordinando l’emergenza Coronavirus”.