Due contagi in più, nessun decesso

MANTOVA Sono due i casi di contagio in più nel Mantovano ed entrambi registrati in città. Nessun decesso, invece, nelle ultime 24 ore.

Tornano a crescere i nuovi casi di positivi al coronavirus in Lombardia: ieri erano 237 (su 11.355 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore) contro i 187 martedì e i 50 di lunedi’. I decessi di ieri sono 29 contro i 12 di martedì’ e i 19 di lunedi’. Continua, tuttavia, a calare il numero di coloro che sono attualmente positivi nella Regione 20.224 (-31) e aumentano i guariti, 53.046 (239). L’altro ieri la variazione degli attuali positivi era stata pero’ nettamente piu’ marcata, ovvero -606 e lo stesso per i guariti registrati, l’altro ieri erano 781. Sempre in diminuzione, ormai da settimane, il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 131 (-35 oggi) e negli altri reparti, 2.995 (-26).