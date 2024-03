Calcio Serie C: Il Mantova si fa raggiungere in 11 contro 10 dal Trento. Al “Briamasco” di Trento finisce 1-1.

TRENTO Il Mantova incappa nel “Briamasco” di Trento rallentando la propria corsa. Il risultato finale recita 1-1. All’eurogol di Fiori al 17′, ha risposto ad inizio ripresa Italeng al 62′ sfruttando uno svarione difensivo biancorosso. Virgiliani che guadagnano un punto sul Padova, allungando a 12, e con i biancoscudati che giocheranno domani a Vercelli. Prossimo appuntamento fissato per sabato 30 marzo al “Martelli” alle 18.30 per la sfida con l’Atalanta Under 23.

Buon pomeriggio dallo stadio Briamasco di Trento. Trasferta vietata per i tifosi del Mantova, ma la squadra di Possanzini (che torna in panchina dopo i tre turni di squalifica) vuole conquistare altri punti che la avvicinino alla Serie B. Assenti lo squalificato Panizzi e l’infortunato Maggioni. Il Trento di mister Baldini, ottavo in classifica, ha perso solo una delle ultime 8 partite giocate ed è l’unica squadra finora mai battuta dal Mantova (all’andata finì 1-0 per i gialloblù). Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

TRENTO-MANTOVA 1-1

TRENTO (4-3-3): Russo; Vitturini (82′ Ferri), Trainotti, Cappelletti, Obaretin; Di Cosmo (46′ Pasquato), Rada (87′ Brevi), Giannotti; Anastasia (89′ Barison), Puletto (46′ Italeng), Sangalli. A disp.: Pozzer, Di Giorgio, Spalluto, Vaglica, Satriano, Caccavo. All.: Baldini.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Redolfi, Cavalli, Celesia; Trimboli (84′ Debenedetti), Burrai; Bragantini (72′ Wieser), Galuppini (72′ Muroni), Mensah (79′ Monachello); Fiori (84′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Bani, Brignani, Fedel, Argint, De Maio, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze (assistenti: Zezza di Ostia Lido e Pelosi di Ercolano).

RETI: 17′ Fiori. 62′ Italeng.

NOTE: Espulso Giannotti al 48′ per doppia ammonizione. Ammoniti: Di Cosmo, Giannotti, Brevi. Calci d’angolo: 2-5. Recupero: 3′ + 5′.

Secondo tempo

95′ Finisce qui. Non c’è più tempo.

90′ Ultimi 5′ da giocare.

88′ Conclusione di Debenedetti deviata in angolo.

84′ Ultimi due slot usati da Possanzini: dentro anche Debenedetti e Bombagi al posto di Trimboli e Fiori.

79′ Terzo cambio per il Mantova: dentro Monachello al posto di un redivivo Mensah.

74′ Destro dai 30 metri di Burrai che sibila vicino all’incrocio dei pali.

72′ Doppio cambio per Possanzini: dentro Muroni e Wieser al posto di Galuppini e Bragantini.

71′ Altra conclusione di Trimboli, questa volta finisce fuori misura.

68′ Vitturini ancora pericoloso: manda incredibilmente sopra la traversa da due passi.

67′ Russo devia il destro sul secondo palo di Trimboli.

62′ La pareggia il Trento dopo lo svarione difensivo biancorosso. Italeng buca Festa e fa 1-1.

58′ Errore di Celesia che si perde l’avversario, traversone in area per Vitturini che calibra male il destro.

55′ Traversone di Fiori per Galuppini, ma l’attaccante non arriva sul pallone.

51′ Riprende il gioco. Tutto a posto per il difensore biancorosso.

50′ Gioco fermo con Redolfi fermo a terra.

48′ Contropiede non sfruttato dal Mantova con la conclusione di Radaelli che viene murata.

46′ Inizia la ripresa.

Primo tempo

50′ Finisce qui la prima frazione di gioco. A tra poco per la ripresa.

48′ Espulso Giannotti per doppio giallo e Trento in 10.

47′ Testata ricevuta da Cavalli e zigomo che sanguina. Il gioco viene interrotto anche per un avversario a terra.

45′ L’arbitro assegna 3′ di recupero.

36′ Mantova che amministra il vantaggio, senza forzare le giocate.

29′ Ancora Trento in avanti con Puletto che calibra male il destro.

26′ Torsione di testa di Giannotti che esce lontana dal radar di Festa.

25′ Altra ripartenza biancorossa con Fiori che si accentra, ma questa volta manda alle stelle.

23′ Gioco che riprende e rientra anche Burrai.

22′ Gioco fermo per fallo pericoloso di Giannotti su Burrai che rimane accasciato dolorante a terra.

20′ Anastasia ci prova, ma Festa c’è.

17′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!! Verticalizzazione di Radaelli, velo di Galuppini e destro che si insacca all’incrocio di Fiori.

15′ Vento forte che soffia in direzione opposta rispetto a dove attacca il Mantova, ovvero da sinistra verso destra.

8′ Primo ammonito della gara: è Di Cosmo per un’intervento pericoloso ai danni di Burrai.

5′ Trento pericolosissimo con Rada che da due passi manda sopra la traversa.

4′ Primo corner della gara per il Mantova: dagli sviluppi Redolfi schiaccia troppo alto.

2′ Prima occasione per Burrai che trova la deviazione avversaria e palla tra le braccia di Russo.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Trento.

Un minuto di silenzio per Joe Barone recentemente scomparso.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Trento in casacca gialloblù. Mantova in divisa azzurra e pantaloncini bianchi.

Il pre-gara

Torna in panchina Possanzini. Biancorossi che giocheranno con la stessa formazione titolare che ha battuto settimana scorsa il Fiorenzuola.