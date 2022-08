Pallavolo B2 femminile – Davis e Polriva sparano gli ultimi colpi di mercato

Mantova Una conferma e una new entry per completare la rosa della Davis Stradella per il prossimo campionato di B2. La novità è Anita Girelli, classe 1995, centrale di ruolo che va a completare un reparto di prim’ordine. Cresciuta nella Arena Volley, ha affrontato la Zoo Bautique da avversaria nella scorsa stagione con il Belladelli Verona, società in cui ha militato negli ultimi campionati. Protagonista anche di una promozione dalla C alla B, ha scelto la Davis convinta di poter dare il suo contributo ad un organico già di ottimo livello. La conferma è invece Arianna Mozzi, classe 1998, in attesa di definire i dettagli del suo prestito dal Curtatone. Sempre presente nel percorso dalla Prima Divisione alla B, voluta fortemente dai tecnici Enrico Pinzi e Diego Pavan per la sua naturale versatilità, Arianna si appresta a disputare la sesta stagione con il team di Stradella. Tra le novità in organico ricordiamo anche la centrale Martina Guarnieri, nella passata stagione al Volta; la banda Alessandra Ferrarini, giunta dal Cerea; il martello Chiara Fedrizzi, al Volta nel 2019/20; ed Elettra Mazzola, che torna a Stradella da dove aveva spiccato il volo 9 anni fa (nelle ultime due stagioni al Quaderni). Del gruppo delle confermate fanno parte le palleggiatrici Giorgia Zacchè e Andrea Pellegrini, i liberi Simona Sandri e Alice Marani, le bande Sofia Piccinini e Ilaria Gorni, oltre alla giovanissima palleggiatrice Giada Pupita (classe 2006) promossa dal settore giovanile.

Un rinforzo anche per la Polriva. E’ il martello Alessia Brumat (2000), innesto di valore nel roster affidato a coach Francesco Sgarbi. Goriziana di nascita, nella scorsa stagione ha giocato a Udine in B1, avversaria di Porto e Volta. Le altre new entry nel team suzzarese sono Bosio, Marchesini, Spadaro, Rea, Ciampone e Logbo; confermate Emma Martinelli, Sala, Bignardi, Vasi e Armiento. Per completare la squadra manca una centrale.