San Giacomo vicino al Poma e dona fondi per la lotta al Covid

SAN GIACOMO A PO (Bagnolo) – Le donazioni rappresentano un aiuto concreto e una grande prova di solidarietà a sostegno del notevole impegno di quanti lavorano in ospedale. I fondi, anche per il nosocomio cittadino “Carlo Poma”, sono arrivate da tante persone ma anche da molte associazioni di volontariato. Ognuno, a seconda delle possibilità economiche il loro possesso, ha inviato dei soldi per dare una mano ai sanitari impegnati a combattere questo tremendo virus che ha messo in ginocchio l’Italia e in particolare la Lombardia. Anche a Mantova ci sono stati parecchie persone colpite dal Covid e costrette a ricorrere alle cure della sanità pubblica, indebolita giorno per giorno anche sotto l’aspetto economico. Una premessa, questa, che introduce la vera notizia che si vuole far sapere ai lettori, e cioè che anche la piccola località di San Giacomo a Po, frazione di Bagnolo San Vito, ha voluto dare una mano al proprio ospedale donando 1500 euro. Si tratta di fondi raccolti grazie all’impegno del Comitato Sagre, il Comitato Eventi, l’Acli e la Parrocchia. «Non sono molti, ma sono stati donati con il cuore e speranzosi che possano essere un supporto a chi sta lottando per sconfiggere questo male – ha detto il presidente del Comitato Sagre, Anselmo Gazzotti -. Anche noi, nel notro piccolo, abbiamo voluto dare una mano ai medici».