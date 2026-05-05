5 Maggio 2026 - 13:11:52
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Home Cronaca 𝗡𝗶𝗻𝗼 𝗔𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗟𝗼𝗺𝗯𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮

𝗡𝗶𝗻𝗼 𝗔𝗶𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗲𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗰𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗟𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼 𝗲 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗟𝗼𝗺𝗯𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮

Cinquantotto anni, responsabile delle risorse umane di CSA Mantova, realtà che conta oltre 1.800 soci lavoratori, Aiello guiderà per il prossimo quadriennio la federazione regionale che rappresenta 274 cooperative attive nel facility management. Un comparto che in Lombardia aggrega complessivamente 39.000 soci, 12.271 occupati e sviluppa un fatturato di circa 1 miliardo di euro.
Un passaggio di testimone nel segno della continuità e della responsabilità. “Grazie a #MarcoDanieleFerri, dopo un percorso di 12 anni segnato da risultati importanti, affrontato con professionalità, passione e autentico spirito cooperativo”.
Nel suo intervento, il nuovo Presidente ha indicato con chiarezza le priorità per il futuro: proseguire nel solco tracciato, con uno sguardo innovativo capace di affrontare le trasformazioni in atto. Centrale il tema della sostenibilità economica dei servizi, a partire dalla necessità di un confronto costante con la Pubblica Amministrazione sulla revisione dei prezzi.
Accanto a questo, la sfida di sviluppare modelli di business più sostenibili dal punto di vista ambientale e di rafforzare il ruolo dell’economia sociale, ambito in cui la cooperazione rappresenta un’esperienza distintiva di inclusione, partecipazione e meritocrazia, anche grazie alla figura del socio lavoratore.
Determinante sarà il tema della formazione, leva strategica per trasmettere valori e rafforzare l’attrattività del modello cooperativo, insieme al welfare di sistema.
Un impegno che richiede il contributo di tutti: il lavoro continua, con l’obiettivo di consolidare e sviluppare ulteriormente il ruolo della cooperazione in Lombardia.

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