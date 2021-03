A Cortina d’Ampezzo domina la Scuderia virgiliana Classicteam Fontanella-Covelli su Lancia Aprilia al terzo successo

CORTINA Il fine settimana scorso, Cortina d’Ampezzo con i suoi incantevoli scenari dolomitici ha fatto da sfondo alla WinteRace 2021, la Super Classica di regolarità storica AciSport, dominata dagli equipaggi della Scuderia virgiliana Classicteam.

Gianmario Fontanella con la moglie Annamaria Covelli su Lancia Aprilia 1350 del 1939, portacolori della scuderia mantovana si sono aggiudicati per la terza volta il gradino più alto del podio della WinteRace, riservata a vetture costruite entro il 1976.

Al secondo posto finale si è classificato, il compagno di scuderia Sergio Sisti navigato da Anna Gualandi, su Lancia Aprilia del 1937. Terzi assoluti i bresciani Manuel Piona con Domenica Battagliola sulla vettura scoperta Fiat 508 S del 1935.

Questa ottava edizione ha radunato nella città ampezzana 50 vetture storiche costruite tra gli Anni venti e il 1976 a cui sono aggiunte 20 vetture Porsche moderne iscritte alla V^ Porsche WinteRace.

L’edizione 2021, che si è sviluppata tra Veneto, Trentino e Alto Adige ha dovuto seguire le varie restrizioni e protocolli in atto in questo periodo. Rossella Labate, organizzatrice della manifestazione, ha seguito scrupolosamente i protocolli dell’ACI SPORT e così la gara si è potuta svolgere in totale sicurezza per tutti i partecipanti.

Dopo il forzato annullamento del 2020 l’ottava edizione della WinteRrace era molto attesa perché la competizione di regolarità offre delle motivazioni uniche come la bellezza del paesaggio delle Dolomiti, considerato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, l’esclusiva ospitalità di Cortina.

I concorrenti si sono sfidati per due giorni su un percorso di 400 Km suddiviso in due tappe e valicando 10 passi dolomitici di cui ben 5 (Giau, Pordoi, Sella, Gardena e Falzarego) superiori ai 2000 metri e affrontando 66 prove cronometrate e 6 prove di media, che hanno messo a dura prova anche i top driver più esperti.

Nella classifica finale oltre al podio si sono classificati al quarto posto Crugnola-Vida su Fiat 508 C del 1937, quinto assoluto Giuliano Canè con Giovanna Gallini su Lancia Aprilia del 1938 e al sesto posto finale Salvetti-Spozio su Fiat 1100/103, equipaggio Classicteam, che ha contribuito al successo della Scuderia virgiliana.

Premiato l’equipaggio femminile Maddalena Salvadori e Silvia Marini, le anime “rosa” di Auto e Moto d’Epoca di Padova, partner della WinteRace 2021 al loro esordio su FIAT 1100/103 del 1957. Ben otto gli equipaggi “under 40” iscritti dove ha primeggiato la coppia Battagliola-Nodari su Austin Healey BN1 del 1955.

Nella V^ edizione Porsche WinteRace si riconfermano al primo assoluto i bresciani Perletti-Bachechi su Porsche 911 Carrera del 2012.

Attilio Facconi