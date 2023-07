Calcio 2a Categoria – La nuova Ceresarese fa sognare. Carturan: “Sarà il campo a parlare”

Ceresara Manca ancora un mese al raduno della squadra, fissato per il 21 agosto, ma in casa Ceresarese c’è già grande euforia per una campagna di rafforzamento che lancia i rossoverdi tra i sicuri protagonisti nel prossimo campionato di Seconda Categoria. Il colpo grosso di mercato piazzato dalla Cere è senz’altro il difensore Alfredo Napolano, ex capitano della Castellana neopromossa in Eccellenza, atleta di categoria superiore dalle notevoli qualità tecniche e umane. Le altre new entry nell’organico sono Ciulla, Sternieri, Keita e, per ultimo, l’esterno Gabusi svincolato dalla Voltesi.

Il confermatissimo mister Riccardo Carturan si dice soddisfatto per il lavoro svolto dalla società in sede di campagna acquisti, ma non fa proclami e di obiettivi non vuole sentir parlare. Come sempre, si affida al responso del campo. «Abbiamo effettuato pochi e mirati innesti per rimpiazzare i giocatori partenti – spiega il tecnico rossoverde – abbiamo perso ad esempio Ferrara e Stefanini, ma li abbiamo sostituiti al meglio. Sulla carta, ritengo che la squadra sia più forte di quella dell’ultima stagione, ma ovviamente va giudicata e vista in azione sul campo. Credo sia prematuro parlare di obiettivi visto che non conosciamo il valore delle avversarie. In estate è sempre lecito sognare, ma poi sarà il campo a dire se abbiamo lavorato bene. Per questo dico che dobbiamo volare bassi e stare con i piedi ben saldi per terra. L’importante è affrontare la nuova stagione con grande entusiasmo e poi ogni partita con umiltà, senza paura e con il massimo rispetto per tutti gli avversari».