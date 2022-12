Covid: quasi 11mila casi nelle ultime 4 settimane nel Mantovano

MANTOVA – Quasi 11mila casi di Covid (10.933) in quattro settimane per una media di 390,4 contagi al giorno. È questo il bilancio dell’andamento della pandemia nell’ultimo mese nella nostra provincia. Proprio un mese fa, l’11 novembre scorso per la precisione, il numero settimanale di nuovi casi aveva ricominciato a salire dopo una flessione a fine ottobre. Da allora e fino al 25 novembre l’aumento dei casi era stato costante, così come il fatto che la nostra provincia fosse quella con il tasso di incidenza più alto della Lombardia, un primato che mantiene tutt’ora nonostante dopo il picco dello scorso 25 novembre il numero di nuovi casi abbia ripreso a diminuire. Più lunga, invece, l’onda dei ricoveri ospedalieri per Covid: quattro settimane fa i pazienti erano 44, di cui due un rianimazione. Dall’ultimo report aggiornato al 9 dicembre ne risultano 77 come già il 2 dicembre, mentre la settimana precedente erano 76.