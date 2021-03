Asola, lunedì 15 Marzo un incontro in streaming dedicato ai genitori di adolescenti e pre-adolescenti con lo psicologo e psicoterapeuta Damiano Guberti del Centro Famiglie Alto Mantovano

ASOLA Si terrà oggi, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in diretta streaming la conferenza dello psicologo e psicoterapeuta Damiano Guberti del Centro Famiglie Alto Mantovano dedicata ai genitori di ragazzi 12-18 anni. L’incontro gratuito si svolgerà online sulla piattaforma Zoom e gli iscritti riceveranno via mail o via whatsapp il link con il quale accedere. Il successivo appuntamento del ciclo di incontri dedicati ai genitori si terrà poi lunedì 29 marzo, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, sempre in diretta streaming sulla piattaforma Zoom. Gli incontri vogliono favorire il confronto tra genitori e il reciproco ascolto sulle problematiche relative alla gestione dei fogli adolescenti e pre-adolescenti. Le iscrizioni sono da effettuare all’indirizzo email: centrofamigliealtomantovano@csa-coop.it oppure tramite whatsapp al numero 345-9190483. Il nuovo Centro per le Famiglie Alto Mantovano nasce al fine di sostenere le famiglie nel loro intero ciclo di vita considerandole come risorsa attiva in grado di sostenere altre famiglie e la comunità stessa. Le attività previste sono gli incontri formativi, laboratori e consulenze psicopedagogiche. Il progetto è finanziato con il contributo di Regione Lombardia ed è realizzato in collaborazione con i Consultori Familiari e con i Distretti Socio Sanitari di Asola e Guidizzolo.

Paolo Zordan