Adesso i tricolori cercano i voti del centro moderato

MANTOVA «Imprimere un altro passo alla politica cittadina». Questo, come motivato dal coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Beduschi, il senso della lista presentata ieri nel foyer del Sociale, che va a completare il quadro della formazione di centrodestra che sosterrà la candidatura a sindaco di Stefano Rossi. Lista che avrà capilista ex aequo gli uscenti Catia Badalucco e Luca de Marchi. Ma che significa “un altro passo”? Lo hano spiegato i relatori della conferenza, nell’ordine, dopo Beduschi, Carlo Maccari, Paola Bulbarelli, Eugenia Mazzali e lo stesso Rossi.

«Non vogliamo essere critici verso il quinquennio dell’amministrazione uscente, ma è un dato oggettivo che questa città sia stata amministrata in modo ordinario, pur con risorse ingenti. Tanti cantieri che a Mattia Palazzi portano un “incasso” immediato, in termini di voti, ma che rappresentano una visione altrettanto immediata, non organica verso il domani», motiva Beduschi.

Insomma, qualche restyling, nessuna vera infrastruttura, tanti rendering, progetti “onirici”, carenza della città nel suo ruolo di capoluogo in relazione alle realtà provinciali e regionali contermini, fragilità politica da “visione low cost” sui grandi temi, e, insomma, tanto fumo e poco arrosto – riferiscono in serie gli altri relatori.

Per i tricolori non è su un aumento di qualche centinaia di abitanti che si valutano le prospettive, né sui parchi alberati, mentre a trenta metri di distanza l’accesso di porta Cerese è ingolfato all’inverosimile. La sfida è sul futuro, sulle infrastrutture, sulle bonifiche, sul bypass di Porta Cerese, sull’alternativa a via Pitentino, sul concorso di Tea a una politica di bonifiche che porti ecologia e lavoro, non nuove inutili sedi. Insomma, sui «problemi atavici di Mantova», per i quali Beduschi e Maccari hanno predisposto una lista di volti in gran parte nuovi alla politica, quasi tutti raccolti nel mondo delle professioni e di un elettorato moderato di centro. A loro sostegno, assicura Beduschi, a metà settembre, arriverà anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.